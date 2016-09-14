焦点：澳洲拒绝中资企业收购Ausgrid 青睐北美买家--消息人士

路透悉尼9月14日 - 关于潜在金额达100亿澳元(74.6亿美元)的澳洲最大电网公司Ausgrid股权收购案，一名参与其中的顾问表示，北美竞购者不需要有澳洲本地伙伴，就可以标购Ausgrid。此前澳洲政府否决了中资企业提出的独自收购要约。

这名消息人士告诉路透，加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)及Borealis Infrastructure等加拿大基金，本月路演期间被告之，如果通过财团参与竞购，不需要拥有澳洲本地伙伴。

新南威尔士州政府的这名顾问要求匿名，因为未获授权公开讲话。新南威尔士州政府是上述资产的卖家。

代表多个有兴趣收购团体的一投资银行家表示，他也从参与路演的同事听说，通过财团参与竞购的北美买家不必拥有澳洲伙伴。

“这令人意外，”他说。由于事关客户机密，他要求匿名。

“所有人最初都以为，收购需要本地企业的参与。”

尽管北美路演给出这样的原则，但究竟澳洲能接受什么样的投标方案，以及该国政府是否会冒着激怒中国的风险批准多数由外国出资的投标方案，还有很大的不确定性。

上月澳洲政府以国家安全担忧为由，阻挠了中国国有企业--国家电网和香港民企长江基建(1038.HK)(CKI)收购Ausgrid的50.4%控股股权的方案。

Ausgrid是澳洲最大电网，中国国家电网和长江基建的出价据信约为130亿澳元。

关于新南威尔士州政府是否得到澳洲外资投资审核局(FIRB)有关哪类投标可以接受的建议，该州政府发言人拒绝置评。

澳洲财长莫里森的发言人拒绝就莫里森办公室或澳洲外资投资审核局(FIRB)是否已向州政府提供建议置评。

虽然中国是澳洲最大的贸易伙伴及重要投资国，但澳洲政府在情报方面却与加拿大和美国有着紧密合作。加拿大的资金参与了近期澳洲的基建交易，包括港口及铁路运输集团Asciano出售案、及输电网络运营商Transgrid出售案。

西澳大学国际关系教授Mark Beeson表示，如果允许外资100%拥有Ausgrid的所有权，那么澳洲就要面临惹恼中国的风险。

“中国人和其他人将理直气壮地问道‘这是怎么回事？’”他说。

中国商务部发言人沈丹阳上月称，澳方不支持中国企业收购Ausgrid的决定存在明显的贸易保护主义倾向，严重影响中国企业到澳投资的积极性。

但一位投资银行家称，允许北美竞购者通过财团参与竞购，或将帮助澳洲政府为拒绝中国国家电网和长江基建提供正当理由。中国国家电网和长江基建之前并未通过财团参与竞购。(完)