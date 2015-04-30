中国取代美国成为澳大利亚最大外资来源 半数投入房地产

路透悉尼4月30日 - 中国去年超过美国，成为澳大利亚的最大外资来源，这受到房地产购买量激增的推动，不过也引发了房价泡沫的担忧。

澳大利亚地产一直受到中国投资者的青睐，但去年随着中国加大力度反腐，对澳大利亚的投资也加快了速度。

根据澳大利亚外资投资审核局(FIRB)2013/14年度的报告，中国获准对澳投资276.5亿澳元(220.8亿美元)，其中约半数投入到房地产。

“中国和亚洲投资者对澳大利亚房地产的需求会继续增长，”澳大利亚房地产机构LJ Hooker的研究主管Matthew Tiller表示。

“预计澳元会再贬值一点，这将增加澳大利亚房地产对中国投资者的吸引力。”

截至2014年6月，中国对澳大利亚房地产共投资124亿澳元，占该行业批准外国投资总额745亿澳元的17%。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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