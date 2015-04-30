中国取代美国成为澳大利亚最大外资来源 半数投入房地产

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透悉尼4月30日 - 中国去年超过美国，成为澳大利亚的最大外资来源，这受到房地产购买量激增的推动，不过也引发了房价泡沫的担忧。
澳大利亚地产一直受到中国投资者的青睐，但去年随着中国加大力度反腐，对澳大利亚的投资也加快了速度。
根据澳大利亚外资投资审核局(FIRB)2013/14年度的报告，中国获准对澳投资276.5亿澳元(220.8亿美元)，其中约半数投入到房地产。
“中国和亚洲投资者对澳大利亚房地产的需求会继续增长，”澳大利亚房地产机构LJ Hooker的研究主管Matthew Tiller表示。
“预计澳元会再贬值一点，这将增加澳大利亚房地产对中国投资者的吸引力。”
截至2014年6月，中国对澳大利亚房地产共投资124亿澳元，占该行业批准外国投资总额745亿澳元的17%。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。