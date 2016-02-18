澳洲政府将钢铁及铝反倾销调查纳入快速通道

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透墨尔本2月18日 - 澳洲工业部长Christopher Pyne称，针对中国等部分亚洲国家大量出口的钢铁和铝是否对国内企业造成不公平损害，政府已要求反倾销监管部门快速给出建议。
中国是全球最大的钢铁和铝制造国及消费国，但其严重的供应过剩局面意味着，会有更多此类商品从该国出口，并且根据其他生产国的说法会以不公平的低价出售。
Pyne称，澳洲反倾销委员会将在4月4日前就一系列案件给出建议，其中就包括中国以及台湾或韩国的钢铁和铝制品是否已接受补贴或不公平地改变产品结构以躲避关税。
他还表示，该委员会的调查中约80%涉及铝和钢铁。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。