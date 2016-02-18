澳洲政府将钢铁及铝反倾销调查纳入快速通道

路透墨尔本2月18日 - 澳洲工业部长Christopher Pyne称，针对中国等部分亚洲国家大量出口的钢铁和铝是否对国内企业造成不公平损害，政府已要求反倾销监管部门快速给出建议。

中国是全球最大的钢铁和铝制造国及消费国，但其严重的供应过剩局面意味着，会有更多此类商品从该国出口，并且根据其他生产国的说法会以不公平的低价出售。

Pyne称，澳洲反倾销委员会将在4月4日前就一系列案件给出建议，其中就包括中国以及台湾或韩国的钢铁和铝制品是否已接受补贴或不公平地改变产品结构以躲避关税。

他还表示，该委员会的调查中约80%涉及铝和钢铁。(完)