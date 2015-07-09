（更正）澳洲基金称中国救市措施造成股市扩大下跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：因英文原文有误，修改标题及第一段中AMP评论中国股市的用语，并删除AMP为首家公开批评中国股市措施的外资的描述)
路透悉尼7月9日 - 澳洲金融服务公司AMP Ltd (AMP.AX)周四表示，中国监管机构出台连串措施安抚市场情绪，却造成内地股市的恐慌性下跌。
自六周前中国股市突然暴跌以来，该公司专门投资于中国股票的AMP Capital中国成长基金 AGF.AX 市值蒸发2.72亿澳元至4.4亿澳元。
该基金的经理Patrick Ho认为，中国的干预措施使情况恶化。中国股市由6月所及高点抹去三分之一市值。
“由于股市表现强劲，投资者加大股市的曝险，由此引发流动性涨势，但监管机构打压这种活动却带来了负面影响，”Ho在给路透的邮件中称。
“然后，许多投资者突然开始恐慌性抛售。”
AMP在监管文件中表示，中国A股有超过1,000只股票停牌，公司旗下中国成长基金投资的80只A股股票中就有19只停牌。
Ho和其他专攻中国国内股票的澳洲基金，认为这次惨跌提供了买进的机会，并指出股市仍较一年前上涨了三分之二，而中国经济每年的成长率也超过6%。
“如果从长期表现着眼，股市看起来相当不错；如果以每天的表现来看，股市是在剧烈震荡，”Market Vectors Australia投资主管Russel Chesler表示。
Market Vectors ChinaAMC (CETF.AX) 基金追踪沪深300指数(CSI300)。该档基金比起推出时的规模1.89亿澳元已缩水了逾3,000万澳元。
“对基金经理而言，这实际上是低价买进股票的机会，”一位在AMP中国成长基金持有股票的基金经理表示。他因未获授权公开发言而要求匿名。他并称，“中国的长期前景仍然相当强劲。”(完)
(编译 李春喜/戴素萍 审校 王洋/王颖)
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