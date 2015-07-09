（更正）澳洲基金称中国救市措施造成股市扩大下跌

(更正：因英文原文有误，修改标题及第一段中AMP评论中国股市的用语，并删除AMP为首家公开批评中国股市措施的外资的描述)

路透悉尼7月9日 - 澳洲金融服务公司AMP Ltd (AMP.AX)周四表示，中国监管机构出台连串措施安抚市场情绪，却造成内地股市的恐慌性下跌。

自六周前中国股市突然暴跌以来，该公司专门投资于中国股票的AMP Capital中国成长基金 AGF.AX 市值蒸发2.72亿澳元至4.4亿澳元。

该基金的经理Patrick Ho认为，中国的干预措施使情况恶化。中国股市由6月所及高点抹去三分之一市值。

“由于股市表现强劲，投资者加大股市的曝险，由此引发流动性涨势，但监管机构打压这种活动却带来了负面影响，”Ho在给路透的邮件中称。

“然后，许多投资者突然开始恐慌性抛售。”

AMP在监管文件中表示，中国A股有超过1,000只股票停牌，公司旗下中国成长基金投资的80只A股股票中就有19只停牌。

Ho和其他专攻中国国内股票的澳洲基金，认为这次惨跌提供了买进的机会，并指出股市仍较一年前上涨了三分之二，而中国经济每年的成长率也超过6%。

“如果从长期表现着眼，股市看起来相当不错；如果以每天的表现来看，股市是在剧烈震荡，”Market Vectors Australia投资主管Russel Chesler表示。

Market Vectors ChinaAMC (CETF.AX) 基金追踪沪深300指数(CSI300)。该档基金比起推出时的规模1.89亿澳元已缩水了逾3,000万澳元。

“对基金经理而言，这实际上是低价买进股票的机会，”一位在AMP中国成长基金持有股票的基金经理表示。他因未获授权公开发言而要求匿名。他并称，“中国的长期前景仍然相当强劲。”(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 王洋/王颖)

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