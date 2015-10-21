澳洲工党不再反对中澳自贸协定 为年底前获批扫清障碍

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼10月21日 - 澳洲主要反对党工党周三表示，放弃对中澳自贸协定的最后数项异议，为这个具有里程碑意义的协定在年底前获得批准扫清了最后一道障碍。
中国和澳洲去年签署了该贸易协议，大大地加强了两国之间的联系。中国是全球第二大经济体，而澳洲则是美国在亚洲最亲密的盟友之一。
该协议为澳洲打开了中国的农产品市场及服务业，同时澳洲将放宽中方在澳投资的限制。澳洲政府称这是中国与西方国家迄今所达成的最优惠的协议。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。