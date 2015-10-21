焦点：澳洲欲巩固炼焦煤贸易主导地位 挤压美国竞争对手减产

图为澳洲纽卡斯尔港的煤场。 REUTERS/Daniel Munoz

路透10月21日 - 澳洲料将进一步提升在全球炼焦煤贸易中的主导地位，因成本削减以及本币贬值带来的利润率提高，刺激了生产的增长，并使美国竞争对手面临减产压力。

主要出口商必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)(BLT.L)将是最大的受益者，该公司及其日本合作伙伴--三菱商事和三井物产的供应量在全球炼焦煤贸易中占到近四分之一比重。

“中国进口量企稳，高成本的北美生产也在退出，必和必拓将成为供应面最主要的定价方，”摩根士丹利分析师Tom Price和Joel Crane在一份报告中称。

过去三年，中国市场需求的下降导致大宗商品价格暴跌，炼焦煤和铁矿石这两大炼钢原料受到的冲击最为严重。

尽管前景疲弱，澳洲炼焦煤生产商仍维持或增加产量，受今年澳元大跌11%撑腰，由于煤以美元定价，因此这强化了删减成本的效果。

这促使生产商尽可能生产各类型炼焦煤，包括硬焦煤、半软焦煤或者高炉喷煤(PCI)等，这些类型煤炭价格皆高于用于发电的动力煤。

澳洲在炼焦煤市场位居独大地位，占全球贸易来源约60%，这点与铁矿石不同，澳洲与巴西新增加的供应，导致铁矿石市场崩盘。

由于澳洲官方机构预估，至2016年的两年期间，炼焦煤出口将增加800万吨，并预估美国同期出口将减少600万吨，因此澳洲对炼焦煤的宰制力料将升高。

分析师对于减产将多快发挥提振价格的效果看法分歧。摩根士丹利分析师预期，价格将于未来12个月改善；澳洲工业部与瑞银集团(UBS)则认为，要到2017年才会出现回升。

摩根士丹利认为，硬焦煤合约价格会在今年落底，价格在每吨90美元左右，然后在2016年上升至95美元。瑞银则预估均价在2016年来到91美元的底部，之后在2017年回升至104美元。(完)