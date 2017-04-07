分析：澳洲焦煤供应受损 全球主要买家争相抢货带动价格飙升

路透马尼拉4月6日 - 澳洲遭到一强烈气旋侵袭后，已造成焦煤供应面临危险，迫使中国及日本等主要买家在全球搜货，寻找替代供应源，推升焦煤价格大涨，而身为全球最大焦煤出口国的澳洲，则即将面临业务流失之痛。

随着中国、日本、印度及土耳其等地的钢铁生产商迅速采取行动，更换澳洲焦煤船货，俄罗斯、蒙古、莫桑比克及美国将在澳洲供应受损中渔翁得利。

“黛比气旋不仅影响了中国，也影响到一些库存低的印度钢厂，此外还有日本及土耳其，”一名追踪全球煤炭船货的航运消息人士称。由于交易内容未公开，消息人士不愿具名。

“因此这看起来是焦煤价格的完美风暴，除非澳洲的铁路线比预期更快恢复运行。”

黛比气旋引发的土石流，导致连结澳洲昆士兰省焦煤矿场与港口的铁路中断营运，铁路营运商Aurizon(AZJ.AX)表示，将约需五周时间修复。

全球最大焦煤出口商--澳洲必和必拓(BHP Billiton) (BLT.L) (BHP.AX)称，其昆士兰博文盆地(Bowen Basin)矿场将无法满足出口承诺，成为该地区五家宣布出货遭遇不可抗力的矿商之一。

在澳洲新南威尔士州经营一家焦煤矿场的印度Jindal Steel and Power (JNSP.NS)也宣布遭遇不可抗力，不断下雨导致采矿活动暂停。

据澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Daniel Hynes，因采矿遭破坏，澳洲约有1,300万吨焦煤出货受影响，约占今年全球焦煤供应规模的3%。

新加坡交易所上市的澳洲焦煤期货价格两天内飙涨43%，至每吨225美元，中国大连商品交易所焦煤期货周三跳涨9%至四个月高位。

中国是全球最大钢铁生产国，将近一半的进口焦煤都来自澳洲，这次将不得不迅速采取行动，寻找替代的供应商以免受到影响。

中国贸易商称，中国买家也在寻求从美国进口。

咨询公司CRU分析师王迪(音译)称，俄罗斯、加拿大和美国等焦煤供应国应该能有足够多产能来满足近期需求。

图表：澳洲风灾过后美国煤炭出口商填补对中国的供应缺口 tmsnrt.rs/2n6pvEn

图表：飓风打乱煤炭市场 tmsnrt.rs/2nJJl3A(完)