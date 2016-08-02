澳洲贸易和楼市数据均表现不佳 提高央行降息的可能性

2011年4月29日，图为在悉尼拍摄的澳元硬币。 REUTERS/Daniel Munoz

路透悉尼8月2日 - 澳洲经济可能在第二季放缓，因净出口在强劲开局后开始回落，此外建筑许可连续第二个月下滑，表明楼市终于放缓了。

今日公布的数据令人失望，这只会加大澳洲央行在8月政策会议上决定再度降息的可能性。该央行将在0430GMT宣布政策决定。

银行间利率期货走势暗示，澳洲央行将隔夜拆款利率降至纪录低点1.5%的可能性为70%。路透访问的分析师大多认为该央行会降息。这将是澳洲央行今年以来第二次降息。

“预期降息和不降息的人都有，呼声几乎旗鼓相当，”西太平洋银行的首席经济学家Bill Evans称。“但我们的基本观点是，通胀环境如此快速地恶化，以致于采取进一步行动是目前的最佳政策。”

澳洲第二季消费者物价指数(CPI)下滑至17年低位，核心通胀率处于1.5%的纪录低位，均远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

虽然第一季经济增长1.1%，超过预期，但主要归功于净出口作出的巨大贡献，而这种情况不太可能重现。

澳洲统计局周二发布的数据显示，6月澳洲贸易逆差大幅扩大至32亿澳元(24亿美元)，其中出口下滑1%，进口增长2%。

而6月止的三个月，分析师目前预测净出口仅能为经济增长作出少许贡献。

经济增长的另一个动因是住宅建设的激增，这在很大程度上受助于纪录低位的房贷利率。截至3月的一年中，单是住宅建设就为经济增长贡献了0.4个百分点。

虽然新工程的数量仍保持历史高位，但有迹象表明市场目前已趋稳定。6月新屋建筑许可下滑2.9%至七个月低位，比去年同期降5.9%。

这是因为过去几年中新屋供应飙升，侵蚀了一部分房价的上涨动力。

置业顾问公司CoreLogic本周的数据显示，7月澳洲首府城市房价年增率放缓至6.1%，6月为8.3%，远远低于去年11%的峰值。

“近来首府城市房价增长放缓，应被视为是一个积极迹象，因为住房价值增长可能恢复至更加可持续的水平，”CoreLogic亚太区研究主任Tim Lawless说道。(完)