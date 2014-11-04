焦点：苹果手机热销拉动澳洲零售强劲增长 给经济洒下及时雨

9月19日，苹果iPhone 6和iPhone 6 Plus在悉尼开售，一名苹果专卖店的员工在给排队的顾客送咖啡。 REUTERS/David Gray

路透悉尼11月4日 - 澳洲9月零售销售扩张速度创19个月最快，消费者追捧苹果(AAPL.O)上市的新款手机，也给予整个经济相当大的提振。

乐观的零售数据帮助抵消了疲弱的就业数据。澳洲统计局(ABS)公布的数据显示，8月和9月数据经修正后展现的就业状况更加疲软。

澳洲9月零售销售跳涨1.2%，为去年2月以来最大增幅，且远高于分析师预测的增长0.4%。

ABS指出，9月电气和电子产品零售大幅增长9.2%，受iPhone 6上市的拉动。受此影响，整体家用产品销售增幅创逾14年来最高。

9月支出的复苏，帮助挽救了对零售业者来说原本是一个低迷的季度，第三季经通胀调整的零售销售意外上升1.0%至685亿澳元(595亿美元)。

这转而提振了家庭消费。

澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michel Blythe称，“这是个不错的开局。这预示着预算公布后消费下滑的情况已经结束，并展示出iPhone6等新产品的推动作用。”

澳洲央行将乐见零售销售数据向好。澳洲央行周二将召开月度政策会议，预计将再度维持利率在2.5%不变。

市场也受到零售销售数据的鼓舞，澳元兑美元AUD=上涨0.25美分至0.8696美元。利率期货<0#YIB:>显示未来几个月利率出现变动的机率仍很低。

**贸易和就业状况不太好**

不那么有帮助的便是贸易数据了。澳洲9月贸易逆差大幅走阔至22.6亿澳元，因重要的大宗商品价格下跌，限制了出口收入。

9月出口小幅增长1%，主要得益于黄金出口大增；进口攀升6%，因燃油进口增加。

澳洲统计局公布修正后的就业数据后，就业市场状况看似也不太好。

由于就业调查中存在的问题，澳洲统计局选择采用全新的季节调整方法，并重新公布最久到去年12月的就业人数和失业率数据。

新数据估计9月就业人口减少2.37万个，最初预估是减少2.97万个。但8月修正后的数据为就业人口减少0.9万个，此前数据为增加3.21万个。

根据最新数据，9月失业率为6.2%，8月为6.1%，最初公布的分别为6.1%与6.0%。

修正数据显示，去年12月至今年9月，共计净增7.1万个就业岗位，此前的数据为10.12万个。(完)

(编译 李春喜/张荻/王兴亚；审校 白云/艾茂林)

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