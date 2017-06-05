澳洲经济料追平最长连增世界纪录 但薪资增长不容乐观

路透悉尼6月5日 - 澳洲经济上季料增长，可能追平最长连续增长的世界纪录，但由于低迷的薪资增长削弱了民众的购买力，为此欢庆还为时过早。

据分析师预计，澳洲第一季国内生产总值(GDP)较前季仅增长0.2%，增幅低于前一季度的1.1%。

GDP数据将在周三公布，第一季GDP较上年同期料增长1.6%，增速低于前一季度的2.4%。

不过，这将是澳洲连续第103个季度经济无衰退，这一成就在现代历史上只有荷兰能媲美。但澳洲的工人们却不知道奖励将体现在哪里。

周一公布的政府数据显示，第一季澳洲企业支付的薪资仅增长0.3%，前一季度为下跌0.5%。

3月薪资同比增幅仅为0.9%，远远低于消费者物价2.1%的涨幅。

“预计就业市场上的闲置劳动力将持续拖累未来一年的薪资增长，”澳新银行澳洲经济部门负责人David Plank说道。

“鉴于家庭负债较高以及预期房价涨幅温和，这可能会影响消费增长。”

风险很大，因为家庭负债处于纪录高位，而且悉尼和墨尔本火爆的房地产市场也有可能出现大幅修正。

尽管消费者身处困境，但楼市的热度令澳洲央行不愿进一步降息。

澳洲央行周二将召开6月政策会议，外界认为央行料将维持指标利率不变。自去年5月以来澳洲指标利率一直在1.5%。

澳洲公布零售销售及房屋建筑数据表现欠佳后，一些分析师担心，澳洲第一季经济可能已萎缩。

不过周一公布的数据显示，澳洲第一季企业库存意外大幅跳升1.2%，使得澳洲经济萎缩的风险略为降低。

光是企业库存上涨，应该会为GDP增长率贡献0.4个百分点，分析师原本预计的贡献度大约为零。

企业获利表现也似乎优于薪资增长情况。澳洲第一季企业总获利较前季增长6%，按年成长约40%。(完)