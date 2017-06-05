澳洲经济料追平最长连增世界纪录 但薪资增长不容乐观

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透悉尼6月5日 - 澳洲经济上季料增长，可能追平最长连续增长的世界纪录，但由于低迷的薪资增长削弱了民众的购买力，为此欢庆还为时过早。
据分析师预计，澳洲第一季国内生产总值(GDP)较前季仅增长0.2%，增幅低于前一季度的1.1%。
GDP数据将在周三公布，第一季GDP较上年同期料增长1.6%，增速低于前一季度的2.4%。
不过，这将是澳洲连续第103个季度经济无衰退，这一成就在现代历史上只有荷兰能媲美。但澳洲的工人们却不知道奖励将体现在哪里。
周一公布的政府数据显示，第一季澳洲企业支付的薪资仅增长0.3%，前一季度为下跌0.5%。
3月薪资同比增幅仅为0.9%，远远低于消费者物价2.1%的涨幅。
“预计就业市场上的闲置劳动力将持续拖累未来一年的薪资增长，”澳新银行澳洲经济部门负责人David Plank说道。
“鉴于家庭负债较高以及预期房价涨幅温和，这可能会影响消费增长。”
风险很大，因为家庭负债处于纪录高位，而且悉尼和墨尔本火爆的房地产市场也有可能出现大幅修正。
尽管消费者身处困境，但楼市的热度令澳洲央行不愿进一步降息。
澳洲央行周二将召开6月政策会议，外界认为央行料将维持指标利率不变。自去年5月以来澳洲指标利率一直在1.5%。
澳洲公布零售销售及房屋建筑数据表现欠佳后，一些分析师担心，澳洲第一季经济可能已萎缩。
不过周一公布的数据显示，澳洲第一季企业库存意外大幅跳升1.2%，使得澳洲经济萎缩的风险略为降低。
光是企业库存上涨，应该会为GDP增长率贡献0.4个百分点，分析师原本预计的贡献度大约为零。
企业获利表现也似乎优于薪资增长情况。澳洲第一季企业总获利较前季增长6%，按年成长约40%。(完)
(编译 汪红英/王琛/蔡美珍；审校 艾茂林/李爽/白云)
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