澳洲总理特恩布尔正式宣布7月2日举行大选

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透悉尼5月8日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)正式宣布，将在7月2日举行大选。本次选举可能重点关注经济萎靡不振以及其它热点问题。
特恩布尔在首都堪培拉觐见了总督Peter Cosgrove，希望解散参众两院。民调显示，特恩布尔所在的自由党-国家党联盟与在野的中左派工党支持率势均力敌。
他在记者会上表示，澳洲人们面临明确的选择：“坚持到底，继续推行我们的国家经济计划，促进经济成长和就业，或者转而支持工党的高税费、高支出和债务-赤字计划”。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。