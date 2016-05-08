澳洲总理特恩布尔正式宣布7月2日举行大选

路透悉尼5月8日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)正式宣布，将在7月2日举行大选。本次选举可能重点关注经济萎靡不振以及其它热点问题。

特恩布尔在首都堪培拉觐见了总督Peter Cosgrove，希望解散参众两院。民调显示，特恩布尔所在的自由党-国家党联盟与在野的中左派工党支持率势均力敌。

他在记者会上表示，澳洲人们面临明确的选择：“坚持到底，继续推行我们的国家经济计划，促进经济成长和就业，或者转而支持工党的高税费、高支出和债务-赤字计划”。(完)