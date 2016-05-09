澳洲总理特恩布尔正式宣布7月2日举行大选（更新版）

(新增特恩布尔的言论)

路透悉尼5月8日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周日为该国历史上为期最长的竞选活动打响发令枪。此时澳洲经济低迷，且各方围绕政治庇护等敏感的政治议题展开激烈争论。

特恩布尔正式宣布7月2日举行联邦选举，罕见地行使手中权力解散议会；这比最初的计划提前了几个月。此前参议院反覆阻挠政府立法。

宣布大选日期令澳洲政治动荡加剧。澳洲执政党派间的内斗导致在该国尝试达成经济再平衡、摆脱对矿业荣景的依赖之际，国家最高领导人却频繁更替。

特恩布尔在去年9月的一次党内行动中推翻了右翼领导人阿博特，成为两年内第四位上台的总理。在自由党领导的偏保守联合政府中，特恩布尔被视为温和派。

澳洲在几乎毫发无伤地度过全球金融危机而名声大噪之后，也终于显露出经济放缓的迹象。

该国经济的前景一度系于铁矿石和钢铁行业表现，现在则可能取决于能否在亚洲争夺农产品、教育和医药出口市场方面取得成功。

“在我们生活的这个时代，经济变化的规模和速度是人类历史上前所未见的，”特恩布尔在宣布选举日期后对记者表示。

“再过几年，全球超过一半的中产阶级将生活在亚洲，”特恩布尔说。“澳洲将迎来巨大的机遇。”(完)