澳大利亚总理顾问指称联合国利用气候变化建立“新的世界秩序”

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透悉尼5月8日（记者 Jane Wardell） - 澳大利亚总理阿博特的首席商业顾问Maurice Newman指责联合国利用气候变化科学引领新的世界秩序。
联合国气候变化框架公约执行秘书菲格雷斯(Christiana Figueres)本周访问澳大利亚，敦促澳大利亚放弃污染严重的煤炭生产。
阿博特领导下的澳大利亚不愿加入全球气候变化框架公约，去年曾试图将气候变化问题排除在20国集团峰会议程之外，但没有成功。
Newman是阿博特的商业顾问委员会主席，对气候变化持怀疑态度，称联合国使用不正确的模型显示气温持续上升，以结束民主、进行威权统治。
“真正的目的是政治集权，”Newman在《澳洲人报》上撰写评论文章称。“全球变暖只是个幌子。”
“这是联合国控制下的新世界秩序，反对资本主义和自由，让环境灾变论成为家家户户的话题以达到其目的。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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