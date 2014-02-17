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中国财经 | 2014年 2月 18日 星期二 07:30 BJT

证监会：澳门金融管理局获得QFII资格

路透北京2月17日 -中国证监会网站周一最新资料显示，澳门金融管理局获得合格境外机构投资者（QFII）资格，获准投资内地资本市场。

今年1月共有七家机构获得QFII资格，截至目前获得QFII资格的机构总数已达到258家。

中国国家外汇管理局此前数据显示，截至1月27日，已有235家QFII合计获批514.18亿美元的投资额度，较上月底净增17.17亿美元。（完）

更多细节，请点选证监会网站(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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