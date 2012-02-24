陆克文挑战吉拉德 竞选工党领袖

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透堪培拉2月24日电---澳大利亚前外长陆克文周五表示，将竞选执政党工党领袖，挑战总理吉拉德。
陆克文称，他是带领工党赢得2013年底大选的最佳人选。
陆克文告诉记者：“无论如何，吉拉德已经失去了澳大利亚人民的信任，从下周一开始，我想着手赢回这种信任。”
“我希望完成当初澳大利亚人民推选我为总理时赋予我的职责。”
陆克文本周三突然辞去外长一职後，吉拉德呼吁工党下周一推选党内领袖，希望藉此确认她在工党的权威，破坏陆克文寻求支持的期望。
民调显示现任政府在下次大选中将被推翻。且有民调显示，陆克文更受选民欢迎，他呼吁澳大利亚民众支持他重新担任总理。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。