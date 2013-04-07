澳洲FMG计划今年对中国铁矿石出口增逾六成

路透博鳌4月7日 - 澳洲第三大铁矿石商--FMG(Fortescue Metals Group)(FMG.AX)周日称，预计今年向中国出口铁矿石1亿吨，较2012年出口约6,000万吨增逾六成。

FMG总裁潘纳威在参加2013年博鳌论坛期间表示，该公司今年1.15亿吨的产能中约有90%出口中国市场，中国的城镇化以及经济增长都对铁矿石形成比较稳定的需求。

中国目前占全球铁矿石贸易市场份额逾60%，同时也是全球最大的铁矿石现货市场和最大的钢铁生产国。

中国国家发展和改革委员会此前曾表示，从需求看中国粗钢产量已经进入平台期，其他国家和地区尚未形成颇具规模的消费能力，全球铁矿石供大于求的格局已经形成；但因铁矿石供给弹性大于需求弹性，供需双方还存在一定的短期博弈空间。

此外，在被问及中国和澳洲将推出人民币直兑澳元一事时，潘纳威表示，FMG在中国的许多采购都是用人民币计价，此举有助于中澳企业的贸易合作。

知情外商银行消息人士稍早向路透表示，中国和澳洲将于数周内在上海和悉尼推出人民币对澳元直接兑换。新的汇兑交易将消除人民币和澳元兑换时，需先兑换成美元所造成的汇差。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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