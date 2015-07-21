澳大利亚将从2016年起引入原产地食品标签

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼7月21日 - 澳大利亚总理阿博特周二称，澳大利亚将从2016年起引入强制性原产地食品标签。澳大利亚此举与今年早些时候发生的肝炎疫情有关，那次发生的肝炎疫情被指责与来自中国的受污染浆果有关。
阿博特在堪培拉对记者们称，根据新规，食品标签将显示产品生产、生长或包装的地点。
澳大利亚本国生产的产品将带有绿色和金色的袋鼠商标，旁边还有一个显示来自澳大利亚的原料所占比例的柱状图。
澳大利亚农业部长Barnaby Joyce驳斥排外指责，坚持称新规只是为了补上漏洞。
“在过去，一个罐头盒上面可能写着‘澳大利亚制造’，它所传递的信息显然是这是澳大利亚产品。但经过更加仔细的调查后发现，这并不是澳大利亚产品。这种情况总是让人很沮丧，”Joyce说道。
“盒里的东西可能是在澳大利亚放入的，仅此而已。新规能让你对此有清晰的了解。
阿博特表示，企业将因此愿意做更多工作，标明主要原料的原产地。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”