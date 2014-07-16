澳洲Fortescue预计中国将关闭更多铁矿石产能

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透悉尼7月16日 - 澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group(FMG.AX)周三称，中国不可避免将关闭国内更多铁矿石产能，这有助于市场恢复平衡。
Fortescue还表示，该公司铁矿石品质提高，以及市况改善，将带动公司销售价格向铁矿石指标价格靠拢。
海运贸易市场上的大多数铁矿石售价都不同程度地较指标价格贴水，指标价格是基于含量62%的铁矿石计算得出。
Fortescue市场行销经理David Liu在媒体会议上称，6月当季，Fortescue铁矿石售价较含铁62%的普氏指数平均贴水20%，部分归咎于供应过剩导致的市场波动。
不过他表示，在截至6月30日的2014财年，铁矿石售价平均为普氏指数的86%，或贴水14%。
他表示Fortescue预计全球铁矿石供应将在短期内“恢复平衡”，因中国港口库存减少，炼钢厂补充库存，且高成本的铁矿石生产离开市场。
这些因素，再加上供应转向品质更高的混合矿，这些都意味着“未来实际价格料介于含铁62%普氏指数的85-90%，”Liu说。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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