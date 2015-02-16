欧元全线下跌 因希腊债务谈判无果而终令人失望

路透悉尼2月17日 - 欧元周二在亚洲交易时段早盘全线下跌，此前希腊新债务协议谈判突然破裂，令原本寄望于能有成果的投资者感到失望。

欧元兑美元跌至1.1347美元，重又接近1.1270-1.1534区间的低端。欧元周一最高摸至1.1429美元；由于美国市场逢公共假期休市，隔夜市场交投淡静。

欧元兑日圆跌至一周低点134.00，之后小涨至134.57。欧元兑英镑距上周所及的七年低点0.7369仅一步之遥。该货币对最新报0.7387。

希腊与欧元区财长就希腊债务问题的谈判宣告失败，希腊拒绝将国际纾困计划延长六个月的要求，称这一提议不可接受。

谈判这么快失败令市场不安，尽管人们似乎仍期待希腊能在最后时刻达成协议。希腊面临在月底之前资金耗尽的风险。

“毫无希望了，仍然没有达成协议。在上周似乎出现妥协希望之后，这个结果有点令人失望，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

欧元再度走软扶助提振美元指数自一周低位93.899升至94.201。

美元兑日圆一度接近118.00，但设法反弹，现报118.47，不过仍脱离了周一高位118.88。

商品货币方面，新西兰元表现最佳，兑美元触及三周高位0.7529。相比之下，澳元兑美元则持平于0.7775。

今早市场目光可能将转向澳洲央行2月3日的会议记录上。澳洲央行在此次会议上意外降息至2.25%的纪录低位。

不过，考虑到澳洲央行已经公布了修正经济前景的详细报告，此份会议记录可能基本处于市场意料之中。此外，澳洲央行总裁也已在上周的国会听证会上阐明了政策决定。(完)

(编译 徐文焰/王颖/许娜；审校 孙茉莉)

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