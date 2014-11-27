美元走坚 加元和挪威克朗因油价重挫而走低

路透悉尼11月28日 - 美元周五早盘持坚，兑加元和挪威克朗大幅上扬；另一方面，由于美国适逢公共假期，市场交投清淡。

投资者把矛头对准主要产油国货币，此前石油输出国组织(OPEC)决定保持产量不变，尽管全球油市供应过剩局面严重。油价因而重挫，布兰特原油期货LCOc1结算价创四年低位达72.82美元。

美元兑挪威克朗NOK=触及逾五年高点6.9438，最新报6.9240。美元兑加元CAD=D4涨至一周高点1.1355加元，之后持稳在1.1330。

欧元兑挪威克朗EURNOK=R升至8.6675，距离本月初所及的五年高点8.6790不远。

美元兑日圆持稳，兑欧元上升。美元兑日圆JPY=报117.72日圆，欧元兑美元EUR=从1.2524跌至1.2467。

德国和西班牙的通胀数据疲弱，预示欧元区周五公布的通胀数据有不及预期的风险。

德国和西班牙的通胀数据显示，欧元区通缩风险并未消退，欧洲央行面临进一步放松政策的压力。

“市场总体上认为欧元区11月消费者调和物价指数(HICP)较上年同期上升0.3%。但整体来看该数据可能继续表明欧洲央行有必要进一步放宽政策，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

“我们重申，外汇市场对下周四会议宣布扩大资产购买范围这种可能性有些低估。进入下周，我们仍看空欧元兑美元和欧元兑英镑。”

日本周五稍晚也将公布通胀数据。

本周焦点将是瑞士，该国周日将决定央行是否增加黄金储备规模。

市场一直在测试瑞郎上限，央行自2011年以来成功地守住了这一上限。瑞士央行警告称，若公投赞成增加黄金储备，则央行可能无法继续做到这一点。(完)

(编译 许娜/张荻/李爽 审校 龚芳/郑茵)

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