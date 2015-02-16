澳洲一食品公司召回引发甲肝疫情的浆果 疑似与中国包装厂有关

路透悉尼2月16日（记者 Jane Wardell） - 澳大利亚Patties FoodsPFL.AX宣布召回其冷冻浆果产品，因该产品引发甲肝疫情，疑似与其在中国的包装工厂卫生条件差有关。

澳大利亚当局周一展开调查，此前有九人因食用Patties的浆果产品而感染甲肝，这些浆果产自智利和中国，在这家中国工厂包装。

“我们预计会出现更多病例，”昆士兰州传染病机构高级总监Sonya Bennett对记者说道。

澳大利亚维多利亚州政府称，此次污染的源头来自中国。

“我们发现（相关产品的）特别风险是一个有甲肝疫情的国家参与了这些浆果的包装，这个国家就是中国，”卫生部门高级医学顾问Finn Romanes对澳大利亚广播公司（Australian Broadcasting Corporation）说道。

“有力的证据显示包装过程中可能出现了污染，因为产品是在完全密封后被运往澳大利亚。”

他表示，尚不清楚该中国供应商是否生产了其他产品用于出口。

Patties称，其常规质量控制检验并未发现这些浆果有任何异常，但正在进行进一步检验。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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