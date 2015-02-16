澳洲一食品公司召回引发甲肝疫情的浆果 疑似与中国包装厂有关

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透悉尼2月16日（记者 Jane Wardell） - 澳大利亚Patties FoodsPFL.AX宣布召回其冷冻浆果产品，因该产品引发甲肝疫情，疑似与其在中国的包装工厂卫生条件差有关。
澳大利亚当局周一展开调查，此前有九人因食用Patties的浆果产品而感染甲肝，这些浆果产自智利和中国，在这家中国工厂包装。
“我们预计会出现更多病例，”昆士兰州传染病机构高级总监Sonya Bennett对记者说道。
澳大利亚维多利亚州政府称，此次污染的源头来自中国。
“我们发现（相关产品的）特别风险是一个有甲肝疫情的国家参与了这些浆果的包装，这个国家就是中国，”卫生部门高级医学顾问Finn Romanes对澳大利亚广播公司（Australian Broadcasting Corporation）说道。
“有力的证据显示包装过程中可能出现了污染，因为产品是在完全密封后被运往澳大利亚。”
他表示，尚不清楚该中国供应商是否生产了其他产品用于出口。
Patties称，其常规质量控制检验并未发现这些浆果有任何异常，但正在进行进一步检验。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。