澳洲警方称正监控社交媒体上有关人质事件绑匪要求讯息

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透悉尼12月15日 - 澳洲警方周一称，正在监控据称是悉尼一家咖啡馆内被劫持人质在社交媒体上发出的要求，并表示“局面已控制在一个区域内”。
Network 10电视台报导称，两名女性人质打电话传达绑匪的讯息，称有两枚炸弹放置在悉尼其他地方。另外自称是人质者在社交媒体上表示，绑匪希望直接与澳洲总理艾保德(Tony Abbott)对话。
“这现在也成为我们处理此事件的战术应对方案的一部分，”副警长Catherine Burn称，但拒绝就绑匪的要求置评。她还称悉尼市民应该照常生活。(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：