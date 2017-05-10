澳洲政府将在基建项目投资750亿澳元 启动下一个增长阶段

路透堪培拉5月9日 - 澳洲政府宣布未来10年将投资750亿澳元于重大基础建设项目的计划，包括广泛的内陆铁路、以及可能购入雪山水电工程计划(Snow Hydro Scheme)更多权益，试图开启澳洲的下一个增长阶段。

“为支持增长，我们选择投资于建设澳洲，一条条铁路、机场跑道和道路陆续建设起来。”澳洲财长莫里森(Scott Morrison)在向国会发表预算演讲时表示。

自全球金融危机以来，澳洲经济增速已胜过其他许多发达国家；但近年来，矿业投资荣景消退令稳定的经济增长受到挑战。

莫里森指出，投资长期基建项目将长远利好澳洲。

联邦银行证券(CommSec)首席经济分析师Craig James在预算公布前表示，基建支出增加将提振开发商和承包商、工程及建材企业的业务活动。

“在全国各地的广泛基建支出也将令许多方面都受惠--提振各城镇及地区的经济动能。”James说。

该预算预计2017/18年度澳洲国内生产总值(GDP)成长率为2.75%，2020/21年度将升至3%。此前澳洲央行预计2018年中期至2019年6月，GDP成长率将介于2.75-3.75%。(完)