焦点：澳洲收益率下滑 投资光环减弱

路透悉尼2月12日 - 在经历了一场严重金融危机之后，具有稳健财政、强健银行体系以及中国对商品的旺盛需求等题材的澳洲，以其高报酬吸引投资人涌入，但如今正屈服于其他地区负收益率的压力。

澳洲是唯一一个在全球危机过后免于陷入衰退的发达经济体，

外资资金先前持续涌入，主要受到当地欣欣向荣的服务业、农业、以及矿产资源等行业吸引，同时其利率也相对较高；然而偏高的利率导致澳元汇率维持在过强水准，对该国竞争力构成威胁。

这是澳洲央行上周结束连续18个月的按兵不动状态、调降指标利率至历史低点2.25%的主要原因，全球各家央行提供的充裕流动性令澳洲央行渐渐难以抵挡。

而如今压力只会有增无减，因为欧洲央行也已采行量化宽松政策，且商品价格价格下跌及中国经济放缓损及澳洲竞争力。

美国银行估计，欧洲和日本总计已有超过7万亿(兆)美元的政府公债为负收益率(殖利率)，在此同时所有主权公债中有52%的收益率不到1%，面临实质负利率的人数则有14亿。

在这个报酬率下滑的新时代中，澳洲也被裹挟在内无法自拔。

澳洲五年期及以下期限公债收益率均低于隔夜现金利率；10年期公债收益率近期曾触及纪录低位2.38%，远低于上年同期的4.00%。

20世纪最后的30年里，这些公债的收益率通常处在9-15%区间。虽说现在通胀率已低了很多，可公债收益率迄今跌势之深之快，令实质利差也变得异常稀薄。

澳洲央行青睐的核心通胀指标处在2.2%附近，按此计算10年期公债的实质年回报只有30个基点。若有人借出为期三年的资金，那么经过通胀调整后，他实际上还要亏20个基点。

澳洲政府公债收益率、通胀率和央行利率对比图表：link.reuters.com/vus93w

**习惯较低收益**

这样的数字让所有投资者感到头疼，尤其是保险业者，因为他们的产品期限很长。

“设计长期保险投资组合时从未想过公债收益率会如此之低，也没有人曾经应对过这样的意外价格波动，”瑞信旗下固定收益顾问Sean Kean称。

“他们不愿在收益率如此低的时候投资，但除此之外也别无选择。”

昔日购买银行股等高派息股票可以满足对回报的追求。银行股派息回报通常超过6%。但大家竞相追捧这些股票，导致价格跳涨至纪录高位，也就压缩了回报。

投资者偏爱的澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)派息回报已从两年前的6.29%萎缩至4.3%。

传统的银行存款方面，回报更差。

据澳洲金融对比网站Mozo，今年迄今，澳洲30家银行储蓄存款帐户利率下降，目前有21家支付的利息不到1%。

“储蓄利率低迷已有一段时间，但上周澳洲央行降息后，储户利益势将进一步受损，”Mozo主管Kirsty Lamont说。

所有这些促使基金经理和较小投资者做出艰难的调整。

“我们告诉我们的客户，他们必须习惯收益率下降，”Kapstream Capital全球投资组合经理Steven Goldman表示。

“澳洲收益率可能为零，这还未必是最低，”他警告称。“收益率有可能继续下降，给客户带来的回报越来越低，这一点是肯定的。”(完)

(编译 张明钧/许娜/李爽 审校 徐文焰/张若琪)

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