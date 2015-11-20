澳大利亚总理寻求使外国投资法标准化

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼11月20日 - 澳大利亚总理特恩布尔周五称，澳大利亚必须将其外国投资法标准化。目前澳大利亚政府面临反对派政客有关向中国投资者出售资产的指责。

几个小时前，该国外国投资审查委员会以国家利益为由否决了以3.5亿澳元（2.52亿美元）向中国企业出售澳大利亚最大的养牛场。

反对派政客对北领地政府上个月以5.06亿澳元将达尔文港租给中国岚桥集团提出了安全担忧。

“我们需要非常谨慎，以免发出复杂的信号，”悉尼科技大学澳大利亚-中国关系研究院副院长James Laurenceson说道。“我们需要清楚中国的投资存在国际竞争。”

特恩布尔表示，其政府将与各州的政府进行协商，确保“所有相关规模的外资并购遵循相同的流程”。

财政部长Scott Morrison在写给路透的电邮中称，政府“非常清楚外资投资国家战略资产和关键基础设施的敏感性”，正在努力加强监管。（完）