澳洲有意调查铁矿石价格崩跌 必和必拓CEO发出强烈抨击

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透悉尼5月19日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)执行长Andrew Mackenzie周二说，澳洲参议院提议对铁矿石价格重挫所产生的经济影响展开调查，可能会损害国内经济，造成亚洲客户将投资转向巴西。
澳洲总理阿博特上周表态支持参议员Nick Xenophon的提案，后者提议调查铁矿石价格崩跌对政府收入的影响，并考虑是否有必要采取行动以维护该行业的良性竞争。
Mackenzie在一场广播采访中强烈回击，批评此项调查是浪费政府资源，还说他“搞不懂”政府为何决定支持这项提案。
Mackenzie否认必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)这些大型制造商联手压低价格把小企业逼出市场，他还形容这项调查将是“献给我们主要对手巴西的一件不可思议的礼物。”
“并非所有调查都不好，毕竟调查能引起人们的共同关注，可建立透明度和信任，但此番调查纯粹是浪费纳税人的钱，”Mackenzie称。
“很明显，这是繁文缛节，为业务带来负担。”
去年一年，铁矿石价格下滑导致澳洲政府收入损失200亿澳元(约合160亿美元)，而且上周公布的2016财年预算基于的铁矿石预期价格是，未来一年每吨在至少48美元。
在中国需求减缓的情况下，主要铁矿石生产商必和必拓、力拓、巴西淡水河谷VALE5和Fortescue Metals Group(FMG.AX)仍加大生产，导致铁矿石价格下挫，并使得小规模、高成本的生产商难以生存。
铁矿石价格4月触及每吨46.70美元，创10年低位，不过本周已回升至61美元左右。
Xenophon呼吁展开调查，与亿万富翁Andrew Forrest针对力拓和必和必拓发起的活动不谋而合。Andrew Forrest是澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue的创始人。
Fortescue设立“我们的铁矿石”网站(www.ourironore.com)，希望获得民众支持它对抗力拓及必和必拓的行动。
澳洲工业部长麦克法兰(Ian MacFarlane)周二似乎开启改变立场的大门，他告诉ABC Radio，“没有哪个澳洲政府官员”愿意看到铁矿石受规管。
“这两天我一直在和总理沟通，可以肯定的是，对于调查，澳洲政府尚未做出任何决定，”麦克法兰表示。(完)
(编译 李婷仪/刘秀红；审校 郑茵/白云)
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