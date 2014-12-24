澳洲将2015年铁矿石价格预估大幅下调33%

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透悉尼12月23日 - 澳洲周二将2015年铁矿石价格预估大幅调降三分之一，至每吨63美元，9月时预估为94美元，称中国为应对全球供应过剩而削减产量的情况尚未出现。
铁矿石生产商期望中国能削减产量，以帮助提振疲软的铁矿石市场。
澳洲资源和能源经济局(BREE)周二称，全球铁矿石供应迅速增加，加上中国铁矿石需求增长放缓，导致2014年铁矿石价格下挫近50%。
截至目前，2014年铁矿石均价为90美元，但12月中旬位于70美元附近，为2009年以来最低。
BREE称，中国国内铁矿石生产对价格下跌的承受能力明显增强，加剧了全球铁矿石市场低迷的局面。
“在以往的低谷期，中国的高成本铁矿石生产迅速退出市场，但经过一段时间的削减成本和提高效率之后，其中一大部分能够承受价格下跌的压力，尽管也在亏损经营。”
路透根据企业、政府和定价数据计算，即使澳洲2011年以来铁矿石年出口量已超过6.5亿吨，由于价格下跌，2014年铁矿石出口价值将减少170亿美元。
价格下跌也有澳洲自身的原因。矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)LT.L和力拓IO.AX(RIO.L)将铁矿石产量增加数百万吨，加剧了全球供应过剩的局面。(完)
(翻译 张荻; 审校 李春喜)
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