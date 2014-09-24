澳洲调降2015年铁矿石价格预估至每吨92.40美元

路透悉尼9月24日 - 澳洲周三下修其对2015年铁矿石价格预估至每吨92.40美元，之前预期为94.60美元，指因供给增加生产商间竞争加剧。

“未来五年，预期铁矿石均价将落在每吨90-95美元间，”澳洲资源与能源经济局(BREE)在最新季度报告中称。

“供给进一步增加表明，随着价格战的加剧，未来两年越来越多的高成本铁矿石将会被挤出市场。”BREE说道。

BREE上调了对澳洲2014/15财年铁矿石出口预估至7.353亿吨，6月时的预估为7.207亿吨。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)

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