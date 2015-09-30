澳洲将2015年铁矿石价格预估下调2.7%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼9月30日 - 澳洲周三下调2015年铁矿石价格预估，从先前的每吨54.40美元下调至52.90美元，称因供应增加，同时需求增长疲软。
“供应增加，主要是澳洲供应增长，料将导致2015年和2016年海运铁矿石价格下跌，”澳洲工业与科研部表示。
澳洲工业与科研部在季度大宗商品报告中说，2015年全球铁矿石交易量料仅增加1.5%至14亿吨，增速为2001年来最慢，但澳洲供应料增加6%至7.62亿吨。
随着建筑活动度过夏季低迷时期，中国钢铁需求通常会从9月起回升。但中国经济放缓已经对工业活动产生冲击，钢铁消费量继2014年出现1981年来首次下滑后，今年继续减少。
铁矿石周三报每吨54.70美元，2015年初时报71.20美元。
全球第三大铁矿石生产商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)估计，2015年约有1亿吨海运铁矿石进入市场，超过需求增长预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。