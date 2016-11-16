力拓铁矿石矿场圣诞节停运两周 必和必拓维持全负荷运作

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼11月16日 - 必和必拓(BHP.AX)周三表示，鉴于全球铁矿石价格上涨，年底前旗下铁矿石矿场将全负荷运作，而不是像其同业力拓(RIO.AX) (RIO.L)那样暂停部分澳洲业务。
“我们的业务一切如常，”必和必拓发言人称。
力拓周三证实，其管理层对旗下西奥Hope Downs 4矿场的约440名工人和合同工表示，圣诞节期间将停运两周，员工将放假。
力拓是澳洲最大的铁矿石企业，排在其后的必和必拓，然后是Fortescue Metals Group(FMG.AX)。
Fortescue执行长潘纳威称，公司圣诞节期间也将维持运作。
本周中国铁矿石期货升至近三年高位，受益于钢铁价格上涨。
力拓此次停运是2008年全球金融危机爆发、铁矿石价格下跌以来的首次。(完)
(编译 李爽 审校 王颖)
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