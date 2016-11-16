力拓铁矿石矿场圣诞节停运两周 必和必拓维持全负荷运作

路透悉尼11月16日 - 必和必拓(BHP.AX)周三表示，鉴于全球铁矿石价格上涨，年底前旗下铁矿石矿场将全负荷运作，而不是像其同业力拓(RIO.AX) (RIO.L)那样暂停部分澳洲业务。

“我们的业务一切如常，”必和必拓发言人称。

力拓周三证实，其管理层对旗下西奥Hope Downs 4矿场的约440名工人和合同工表示，圣诞节期间将停运两周，员工将放假。

力拓是澳洲最大的铁矿石企业，排在其后的必和必拓，然后是Fortescue Metals Group(FMG.AX)。

Fortescue执行长潘纳威称，公司圣诞节期间也将维持运作。

本周中国铁矿石期货升至近三年高位，受益于钢铁价格上涨。

力拓此次停运是2008年全球金融危机爆发、铁矿石价格下跌以来的首次。(完)