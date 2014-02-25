澳洲Fortescue称不担心中国港口铁矿石库存增长

路透北京2月25日 - 澳洲Fortescue Metals(FMG.AX)一高层表示，公司对于中国铁矿石港口库存增长并不担心，并说去年数月港口库存维持在低位后，忙于补充库存的活动就已经开始。

Fortescue销售和市场部高级经理Antony Priddy出席北京一行业会议时称，“在2013年中港口库存骤降至很低的水准，这样的水准是无法维持的。”

行业数据显示，中国主要港口截至周五的进口铁矿石库存达到创纪录的高位1.009亿吨，刷新一周前刚刚创下的纪录。

中国钢铁工业协会一位官员称，考虑到炼厂需求增加，7,000-8,000万吨的库存是适当的。(完)

(编译 田建华; 审校 徐文焰)

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