澳洲预测今明两年铁矿石均价分别为每吨51.60和46.70美元

路透悉尼1月9日 - 澳洲周一预测未来两年铁矿石价格将大幅下跌，远低于当前水准。

澳洲产业、创新和科技部预计，今年铁矿石均价将为每吨51.60美元，2018年为46.70美元。目前铁矿石价格约为80美元，是一年前的两倍。该部此前预计2016年均价为44.10美元。

该部表示，目前的铁矿石价格上涨是由中国钢铁生产暂时增加以及中国投机性商品交易所导致，这波涨势不会持久。

“这波行情是基本面因素与投机交易共同导致的，”该部在其最新商品展望报告中表示，“然而，由于这些因素在展望期内可能减弱，所以仍预期铁矿石价格将下跌。”

该部还把2016-17财年铁矿石出口预测下调了2%，从先前预测的8.51亿吨降至8.322亿吨，不过调降后的预测仍较上年度增长5.9%。澳洲是全球最大的铁矿石出口国。

澳洲黑德兰港12月对中国的铁矿石出口触及3,740万吨的纪录新高，因使用该港口进行出口的矿企必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals Group(FMG.AX)等提高产量。

澳洲工业、创新与科学部预估，今年冶金煤合约价将上涨59%至平均每吨182.20美元。

澳洲冶金煤生产商和日本钢铁制造商达成协议的3月季度长期供应合约价为每吨285美元，为五年来最高的协商季度合约价。

2016年合约价平均每吨114美元。

澳洲也将2017年动力煤均价预估自之前的每吨63美元上调至74美元，称主因中国的供给侧改革政策及印尼产量下降所致。动力煤2016年每吨均价62美元。

预估还称澳洲原油及凝析油产量将持稳，2016-17财年料在每日31.7万桶左右。(完)