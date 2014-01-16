澳洲就业意外减少唤醒降息可能

图为在悉尼拍摄的面值1澳元和10分的硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

* 12月就业人口减少2.26万人，远低于预估的增加7,500

* 失业率保持在5.8%，就业参与率再度下降

* 降息可能性重燃，澳元跌至2010年年中以来低点

路透悉尼1月16日 -澳洲12月就业人口下降幅度创九个月以来最大，全职就业人口降幅为2011年年中以来最大，这一意外数据将澳元打压至逾三年低点。

投资者再度燃起对澳洲央行(RBA)再度降息的预期。澳洲央行一直暗示不希望将目前创纪录的2.5%低利率再度下调。

银行间利率期货走势反映央行在6月前采取行动的几率升至近50%，就业数据发布前为25%。

这份就业报告中充满了不受欢迎的里程碑。澳洲统计局表示，12月就业人口减少2.26万人，低于预期的温和增长7,500人。全职就业情况更糟，减少3.16万人。

虽然失业率确实连续第三个月保持在5.8%，但那只是因为就业参与率降至2006年4月以来最低。

“我们原本冀望情况正在改善，但实际上却是2013年多数时间里的糟糕趋势重又出现，”RBC CapitalMarkets策略师Michael Turner说。

“数据本身可能不足以让澳洲央行开始降息，但如果失业率开始回升，央行可能不会太容忍失业率超过6%。”

央行已经表明，其更希望通过澳元贬值来达到进一步宽松货币政策的目的，而不愿通过降息，因这可能让已经十分热络的房地产市场更加沸腾。

因此，周四澳元大幅下滑，可能让央行感到一些安慰。澳元/美元几乎跌掉整整1美分至0.8805美元，为2010年8月以来低点，技术面前景也极度偏空。

**幽暗中的闪光点**

就业下滑可能促使很多媒体发出悲观报导，进而威胁消费者信心和支出近期出现的复苏。

一段时间以来，围绕就业的消息令人忧心。很多知名公司宣布未来将裁员，包括澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)和通用汽车(GM.N)澳洲公司Holden。

不过也有统计数据显示，企业的招聘胃纳正在恢复中。

招聘机构Hudson本周稍早公布的季度调查显示，受访的2,600家雇主中，约23%的企业今年料增加员工人数，只有11%的企业计划裁员。

澳洲最大的在线招聘网站SEEK报告显示，11月新增招聘广告数量强劲增长3.2%，创2011年4月来最大增幅。因此，新增招聘广告数量一年来首次超过新增申请人数。

另一个正面迹象是，增聘人手正变得越来越廉价。温和的薪资增幅以及生产率的改善使得9月实质单位劳工成本同比下滑了0.4%。

“劳动力需求不仅仅依赖产出增长，劳工成本也是因素之一，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师MichaelWorkman说。

“基于产出和劳工成本增长的劳动力需求指标暗示，未来一段时期，就业能够继续以每年1%左右的步伐增长。”

因此他预计失业率将在今年上半年达到近6%的峰值，这相比于其它多数发达国家，仍表现不错。(完)

(编译 朱晓军/郑茵/杜明霞/侯向明； 审校 张涛/艾茂林/隋芬/李爽)

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