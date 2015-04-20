焦点：楼市繁荣刺激澳洲专业岗位激增 填补矿业裁员留下的就业缺口

路透悉尼4月20日 - 随着澳洲矿业降温并裁员，白领专业岗位的增幅却超过了矿业岗位的降幅，得益于处在纪录低位的利率提振了楼市。

截至2月的一年，专业、科学和技术服务部门净新增工作岗位9.9万个。这一领域的雇员包括建筑师、工程师和律师等。

增加的工作岗位数量是矿业部门同期裁员规模的两倍。这一年，矿业部门裁员了近五分之一。

根据上月公布的官方数据，专业领域雇员人数达创纪录的987,800个，比制造业还多，成为第四大就业领域。

“因为建房热潮，行业也水涨船高，”CommSec的首席经济分析师Craig James说。

澳洲官方数据显示，2014年的新屋开工触及近20万的纪录水平。

“建筑师、木匠、建材供应商、五金店都只是建房热潮受益方的一部分，”James称。

悉尼的Luigi Rosselli建筑设计事务所是受益方之一，该公司的团队规模在去年扩大了10-20%。

“现在的生意是通过电邮和电话自己找上门，而以前得要自己主动许多才能揽到活儿，”Rosselli对路透表示，他表示他的客户包含各种人，不乏中国投资者、银行家、医生和律师。

“最糟的时候是在2009年左右。那段时期我们有约25-30个项目，如今我们则有40-45个项目在进行。当时我们的工作金额约为4,000万澳元(3,100万美元)，现如今则接近9,000万至1亿澳元。”

澳洲就业图表 link.reuters.com/fut54w

**动能增加**

澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师表示，在史无前例的批准高楼层公寓建设的带动下，2015年房市建筑活动料将创下新高。该行并称，今年的房屋开工应该会达到21万户的新高。

“再者，高楼层公寓的建设滞后可能让建筑活动维持得比前几次的循环更久，”澳新银行资深分析师David Cannington表示。

在最新数据显示，3月整体就业意外强劲增加，以及2月就业上修后[nL4S0XD1IQ]，将于6月公布的专业人士最新就业数据看来可能会上修。

3月失业率从前月修正后的6.2%下降至6.1%。过去一年里失业率介于5.9-6.3%之间，劳动力市场未如预期那样的恶化。

这有部分因为陷入困境的矿业虽然产值相当于国内生产总值(GDP)的10%，但整体而言该产业聘雇人数相对较少，仅占澳洲整体劳工的1.8%。

对于澳洲央行而言，这些都是好消息，使其得以避免在本月降息。

尽管如此，各金融市场仍预期澳洲央行未来一年仍将降息50个基点，将指标利率从2.25%继续下调至记录新低，因各行业雇主并未完全接受澳洲央行总裁史蒂文斯一再呼吁的要拿出“动物精神”(animal spirit)。

悉尼建筑公司Bayview Design Group主管Justin Loe表示，“在全球金融危机受创深重过后，我对于增聘员工更审慎一些。”Loe目前的团队有四名下属。

“不过我们正在找人。我们正变得更加忙碌，”他说道。(完)

(编译 许娜/白云/戴素萍/张明钧 审校 王颖/高琦/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。