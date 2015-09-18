澳洲领导人更替进一步削弱日本对其潜艇项目的投标

路透悉尼9月18日（记者 Matt Siegel） - 消息人士称，澳大利亚总理阿博特下台进一步削弱了日本对该国500亿澳元（360亿美元）隐形潜艇项目的投标。

阿博特和日本首相安倍晋三关系密切，因此日本成为投标早期的领先者。

但三菱重工(7011.T)和川崎重工(7012.T)联合体的一系列失误导致近几个月里日本的中标机会在下滑。

专家们称，这些失误凸显日本在全球防务合同招标中经验不足，体现阿博特影响的重要性以及他的离任可能令日本面临困难。

“我们尚不清楚将会有何影响，因此我们所能做的只有推进投标，”东京一名日本防务行业消息人士称。“但我们不太可能看到之前的接近程度。”

堪培拉三名行业消息人士指出，阿博特和他的亲日国家安全顾问Andrew Shearer下台后，澳大利亚内阁中不再有强大的亲日声音。

“我们一直说应根据品质做出决定，现在我们对此比较有信心，”参与招投标的一名澳大利亚消息人士对路透说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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