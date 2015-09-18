澳洲领导人更替进一步削弱日本对其潜艇项目的投标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼9月18日 - 消息人士称，澳大利亚总理阿博特下台进一步削弱了日本对该国500亿澳元（360亿美元）隐形潜艇项目的投标。
阿博特和日本首相安倍晋三关系密切，因此日本成为投标早期的领先者。
但三菱重工 和川崎重工 联合体的一系列失误导致近几个月里日本的中标机会在下滑。
专家们称，这些失误凸显日本在全球防务合同招标中经验不足，体现阿博特影响的重要性以及他的离任可能令日本面临困难。
“我们尚不清楚将会有何影响，因此我们所能做的只有推进投标，”东京一名日本防务行业消息人士称。“但我们不太可能看到之前的接近程度。”
堪培拉三名行业消息人士指出，阿博特和他的亲日国家安全顾问Andrew Shearer下台后，澳大利亚内阁中不再有强大的亲日声音。
“我们一直说应根据品质做出决定，现在我们对此比较有信心，”参与招投标的一名澳大利亚消息人士对路透说道。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”