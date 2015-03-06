澳大利亚城镇从繁荣到萧条：裁员和空荡荡的街道

(本文由路透中文网编译提供)

路透珀斯3月6日 - Probo Junio获得澳大利亚工作签证后，他以为自己获得了通往美好生活的门票。

2013年，45岁的锅炉工Junio离开家乡菲律宾宿务，前往西澳大利亚州的Karratha工作，他在家乡的薪水为每天10美元左右，在澳大利亚他将可以拿到每小时30美元。这足以让他供养亲属以及在澳大利亚开始新的生活。

Junio没有想到的是，澳大利亚资源行业的蓬勃在不到两年后就烟消云散，他失去了工作，在60天内必须找到工作，否则就得回家。

“这非常困难，因为大多数企业不想要持有457签证的人，”他说道，所指的是技术工人临时签证。

在澳大利亚，像Junio这样的人都纷纷受到公司裁员的影响。曾经充裕的工作岗位和良好的薪水变得稀有。曾经繁荣一时的城镇房价也在下滑，连矿业之都珀斯出了名的高价咖啡都降到了4美元以下。

过去两年，中国经济放缓导致需求下降，铁矿石和煤炭这两大澳大利亚出口商品的价格大跌。

几年前，外国工人还蜂拥前往澳大利亚，因为资源行业用高工资吸引员工。卡车司机和厨师每年10万美元的高薪成为海外的新闻头条。

但是，像Junio这样的工人现在面临找工作的巨大压力，尤其是那些持有临时签证的人。即使是永久居民也不得不接受降薪。

“对于薪水大家开始面对现实，”全球资源行业猎头公司Downing Teal的负责人John Downing表示，并称薪资期望下降了10-25%。

珀斯西部是很多采矿、石油和天然气企业的总部所在地，在那里“出租”标志随处可见。

资源分析师Peter Strachan表示：“在那些街道上你都可以开大炮了。那里根本没有人。”

澳大利亚房地产协会的Joe Lenzo指出，由于资源企业裁员或关门，该城市的商业空置率高达15%，为近20年高位。

以煤炭为主的昆士兰州房地产市场也受到冲击。

“房主会赠送一辆新车，”采煤城镇莫兰巴的房屋广告上写道。“你只需挑选自己喜欢的颜色。”

这种促销手段在两年前是闻所未闻的，那时投资者抢购房产，倒班的工人们昼夜分租可以轮睡的床铺。但煤价大跌以后，莫兰巴的房地产市场崩盘。

“如果你花了100万美元购买房产，能值40万就算幸运了，”莫兰巴房地产（Moranbah Real Estate）的John Wood说道。“人们正在离开。”

受到冲击的不只是房地产。

“影响很广泛，”港口城市汤斯维尔一家土木工程企业的总监Dawson Wilkie表示。

他的公司参与汤斯维尔机场4,000万美元的升级，原本将获得30-40万美元利润，但升级计划被搁置。Wilkie现在只有五名合同员工，在景气的时候他曾有20名合同员工。

这可能是最糟糕的时候，但有经验的人预计情况会改善。

“正如很多人认为繁荣永远不会结束一样，一些人可能觉得萧条也永远不会结束，”Downing说道。“情况会好转的。”(完)