澳大利亚城镇从繁荣到萧条：裁员和空荡荡的街道

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透珀斯3月6日 - Probo Junio获得澳大利亚工作签证后，他以为自己获得了通往美好生活的门票。
2013年，45岁的锅炉工Junio离开家乡菲律宾宿务，前往西澳大利亚州的Karratha工作，他在家乡的薪水为每天10美元左右，在澳大利亚他将可以拿到每小时30美元。这足以让他供养亲属以及在澳大利亚开始新的生活。
Junio没有想到的是，澳大利亚资源行业的蓬勃在不到两年后就烟消云散，他失去了工作，在60天内必须找到工作，否则就得回家。
“这非常困难，因为大多数企业不想要持有457签证的人，”他说道，所指的是技术工人临时签证。
在澳大利亚，像Junio这样的人都纷纷受到公司裁员的影响。曾经充裕的工作岗位和良好的薪水变得稀有。曾经繁荣一时的城镇房价也在下滑，连矿业之都珀斯出了名的高价咖啡都降到了4美元以下。
过去两年，中国经济放缓导致需求下降，铁矿石和煤炭这两大澳大利亚出口商品的价格大跌。
几年前，外国工人还蜂拥前往澳大利亚，因为资源行业用高工资吸引员工。卡车司机和厨师每年10万美元的高薪成为海外的新闻头条。
但是，像Junio这样的工人现在面临找工作的巨大压力，尤其是那些持有临时签证的人。即使是永久居民也不得不接受降薪。
“对于薪水大家开始面对现实，”全球资源行业猎头公司Downing Teal的负责人John Downing表示，并称薪资期望下降了10-25%。
珀斯西部是很多采矿、石油和天然气企业的总部所在地，在那里“出租”标志随处可见。
资源分析师Peter Strachan表示：“在那些街道上你都可以开大炮了。那里根本没有人。”
澳大利亚房地产协会的Joe Lenzo指出，由于资源企业裁员或关门，该城市的商业空置率高达15%，为近20年高位。
以煤炭为主的昆士兰州房地产市场也受到冲击。
“房主会赠送一辆新车，”采煤城镇莫兰巴的房屋广告上写道。“你只需挑选自己喜欢的颜色。”
这种促销手段在两年前是闻所未闻的，那时投资者抢购房产，倒班的工人们昼夜分租可以轮睡的床铺。但煤价大跌以后，莫兰巴的房地产市场崩盘。
“如果你花了100万美元购买房产，能值40万就算幸运了，”莫兰巴房地产（Moranbah Real Estate）的John Wood说道。“人们正在离开。”
受到冲击的不只是房地产。
“影响很广泛，”港口城市汤斯维尔一家土木工程企业的总监Dawson Wilkie表示。
他的公司参与汤斯维尔机场4,000万美元的升级，原本将获得30-40万美元利润，但升级计划被搁置。Wilkie现在只有五名合同员工，在景气的时候他曾有20名合同员工。
这可能是最糟糕的时候，但有经验的人预计情况会改善。
“正如很多人认为繁荣永远不会结束一样，一些人可能觉得萧条也永远不会结束，”Downing说道。“情况会好转的。”(完)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险