澳洲麦格理计划收购嘉吉的全球石油业务--消息人士

路透休斯顿3月3日 - 据熟悉情况的消息人士，澳洲银行业者麦格理集团(Macquarie Group)(MQG.AX)计划收购美国大宗商品巨头嘉吉(Cargill)的全球石油业务。这将是嘉吉今年脱手的第二项能源业务。

一名消息人士表示，双方已就交易条款达成共识，但业务整合可能需要数周或更长的时间。

面对全球大宗商品价格下滑近三年的局面，嘉吉过去一年致力于业务瘦身。消息人士表示，嘉吉在1月把旗下的美国天然气与电力业务卖给了大宗商品贸易商及投资商TrailStone Group。

嘉吉的一名发言人表示，公司继续经营其美国天然气和电力业务，以及全球石油业务，但未评论麦格理集团的收购事宜。麦格理集团亦未予置评。

一名消息人士表示，麦格理集团也曾竞购嘉吉的天然气与电力业务。

多德-弗兰克法案中的金融改革实施之后，许多银行退出了实货石油交易业务。美国总统特朗普2月签署了一项缩减该法案的行政令，可能为银行交易实货大宗商品创造更好的环境。(完)