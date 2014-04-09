搜索马航失联航班过程中又捕捉到两个脉冲信号（更新版）

路透悉尼/珀斯4月9日(记者 Matt Siegel/Swati Pandey) -澳大利亚官员周三表示，在搜寻马航失联航班MH370时又侦测到两个新的脉冲信号。

此前，美国海军“拖曳声波定位仪”周末捕捉到两个和黑匣子定位标一致的信号。

负责协调搜寻工作的澳方负责人安格斯·休斯顿(Angus Houston)在宣布这一消息时表示谨慎乐观，因在南印度洋的搜索任务依然艰巨。

休斯顿周三表示，第一个信号是在周二下午侦测到，持续时间为5分25秒，另一个信号是在周二夜间侦测到，持续时间为7分钟。

休斯顿在珀斯对记者表示：“我认为，我们正在正确的区域进行搜寻，但我们需要先看到飞机残骸，然后才能肯定地证实这就是MH370航班终结的区域。”

“我现在相信我们会在不久的将来找到客机，或者说客机残骸。”

根据对卫星数据的分析，调查人员认为MH370坠落于南印度洋的一处偏僻海域。

但两名美国海军官员周三对路透表示，尽管在1,300平方公里的海域侦测到了多次脉冲信号，但他们也不能肯定这是否属于同一信号的连续发生。

一旦搜索区域得以缩小，将派出美国蓝鳍-21(Bluefin-21)自主水下航行器搜寻失联客机的残骸。

可能搜索的海域深度约为4.5公里，超出了蓝鳍-21的搜索范围。

尽管黑匣子的电池只能维持30天脉冲信号，但官员们表示，黑匣子还可以再最多撑两周。

休斯顿表示，这意味着现在的搜寻工作变得更为紧迫。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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