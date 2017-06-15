焦点：澳洲5月失业率降至四年低点5.5% 就业增长第三个月优于预期

路透悉尼6月15日 - 澳洲5月失业率降至四年低点，因雇聘情况连续第三个月优于所有预期，这是劳动力市场在长期休眠后，表现蒸蒸日上的最有力迹象。

周四公布的数据显示，5月失业率降至5.5%，分析师预计为持平于5.7%。5月数据是2013年2月以来最低水平，而且低于两个月前的5.9%。

经季节调整后的就业人口跳增4.2万人，再次轻易超过了增加1万人的预估，较上年同期的增幅轻松达到2.0%。

今年迄今，就业人口稳健增加153,700人，令官方数据更加符合于职位空缺等领先指标所表现出的强势。

CommSec首席分析师James Craig称，“如果一个经济数据强劲，人们会持有怀疑态度，两个数据强劲，人们就会谨慎乐观，三个数据良好，人们就认为其证实了非常正面的趋势。”

“就业岗位和工时增加，意味支出以及经济动能有望增强。”

数据好于预期，提振澳元/美元上涨约0.0033美元至0.7622美元，并促使投资者进一步下修央行再度降息的预期。

银行间利率期货行情现暗示，年底前再度降息的机率仅有8%。

就业数据应能让澳洲央行感到放心，该央行在6月连续第10个月维持利率在1.50%不变，平衡考量内需和通胀疲弱、与家庭负债上升的问题。

政策制定者一直担心就业市场表现难下定论，劳动力需求指标强劲与官方数据并不相符，同时临时工作岗位的增加也让未充分就业指标攀升至纪录高位。

然而，5月失业率略微下降，全职就业人口大增5.21万人。仅在过去三个月，全职就业人口就增加了11.28万人，远超兼职就业人口增幅。

这应对家庭收入有正面影响。在薪资增长处于纪录低位的情况下，家庭收入面临严峻形势。

澳洲经济第一季仅增长0.3%，家庭消费疲弱是一个重要原因。

“全职就业岗位通常薪资较高，因此应可缓解低薪资增长带来的疲弱局面，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe说。

“消费者的一大担忧是工作安全性。所以这一担忧应会消退，并成为消费支出的一个助力，”他补充称。“澳洲央行料将按兵不动，到2018年底升息。”(完)