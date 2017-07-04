焦点：澳洲5月零售销售意外强劲 传递乐观信号

2017年5月3日，悉尼市中心一家零售店的销售员在与顾客交谈。

路透悉尼7月4日 - 澳洲5月零售销售表现强劲，消费者大肆采购家用品，表明经济在第一季表现令人失望之后已然回升，且消费行业仍存在一些动能。

澳洲统计局周二公布，5月零售销售较前月增长0.6%，远好于预期的增长0.2%。4月零售销售跳涨1.0%，使其成为2013年底以来表现最好的两个月。

强劲的数据让澳洲央行感到宽慰，央行担忧火热的房地产业债务激增，会影响消费者在其他方面的购买力。

澳洲央行今日召开7月政策会议，预计将保持指标利率在纪录低点1.5%不变。自去年8月以来，澳洲央行一直维持利率在该水平不变。

澳洲联邦银行(CBA)首席经济分析师Michael Blythe说道：“连续两个月的坚挺表现，表明消费者在推动第二季经济增长方面确实功不可没。”

不过“基本面仍欠佳--人们担心丢掉工作或者没有加薪。因此很难说目前就是决定性的转折点。”

不过分析师称澳洲央行将会坚持中性立场，因家庭债务占可自由支配收入的比例处于190%的纪录高位，这无论用任何标准衡量都是很高的。

另外，虽然劳动力市场显出一些改善迹象，但薪资增长仍胶着于有史以来最低步伐。

鉴于欧洲和加拿大等央行近期均谈及有必要紧缩政策，这些意外的言论令所有目光都将聚焦于澳洲央行的会后声明，以找寻关于鹰派论调的任何线索。

“市场正在寻找鹰派信号，”澳新银行(ANZ)的外汇研究负责人Daniel Been说。

“我们认为澳洲央行不会满足他们。澳洲经济仍处于略高于停滞的状态...我们认为澳洲央行将按兵不动，不会希望发出鹰派信号。澳元多头要小心提防。”

数据还显示，5月家用品零售销售增长2.2%，鞋类和个人饰品零售销售上升1.3%，咖啡厅、餐厅和外卖食品服务零售销售增长0.6%。

5月在线零售销售指数反弹，上涨1.3%，4月为下降。5月在线零售销售较上年同期上升7.9%，较传统零售销售增幅3.8%高出一倍多。

澳洲消费者在汽车等大件商品上也大笔花钱，受对运动型多功能车的旺盛需求提振，当月新车销售创11个月最大增幅至纪录高点。运输车辆的强劲销售也暗示企业投资在回升。(完)