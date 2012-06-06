澳大利亚经济增长强劲 市场调整央行降息预期

* 第一季GDP较前季成长1.3%,远高於预估的0.5%增幅

* 家庭支出和企业投资推动经济成长

* 市场调降对央行降息速度和范围的预期

* 澳元跳涨逾0.5%

路透悉尼6月6日电---澳大利亚第一季经济增长速度超过所有预估值,因家庭和企业加快支出.该数据的公布提振澳元走强,也降低了央行进一步大举降息的迫切性.

澳大利亚第一季国内生产总值(GDP)较前季成长1.3%,增幅较预估的0.5%高出一倍有余.与上年同期相比,GDP增幅达到4.3%,为四年多来最快增速.

"对於经济崩溃的传言完全是夸大其词,"澳大利亚联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe说.

"数据的的确确表明,就在最近这轮欧洲危机升温的前夕,经济成长的动力还是相当强劲的,情况并没有那麽差."

澳大利亚经济平稳度过2008-2009年全球金融危机,而没有陷入衰退,主要受助于中国等国对澳大利亚煤炭、铁矿石和其他资源的需求.采矿商领衔的企业投资第一季依然强劲,家庭亦增加支出.

受该乐观数据推动,澳元兑美元上涨0.0067美元至0.9844.银行间利率期货下滑,因市场削减对於降息幅度和速度的预期.

就在一天之前,澳大利亚央行连续第二个月降息,部分由於国内经济成长令人失望和全球经济前景更加暗淡.

"对於澳大利亚央行来说,全部都是关於前瞻性风险,而欧洲是这些风险的主要源头,"Blythe说,"不过这类数据将暗示,澳大利亚央行将不必继续大举降息,除非欧洲确实出现大问题."

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澳大利亚工党政府迫切利用这个数据,其因推动不受欢迎的财政收紧举措和碳税计划而在民调中表现不佳.

"今天的国民账户显示出经济成长极为亮丽的情况,表明经济基本面坚实,使得我们的经济表现一枝独秀,"澳大利亚国库部长斯万表示.

澳大利亚经济增长年率为4.3%,而美国为1.7%,欧盟为零增长,而英国为衰退0.1%.

至3月的12个月GDP达到1.35万亿澳元(1.32兆美元),澳大利亚2,280万人口人均实现64,026澳元.而美国人均GDP约为43,000美元.(完)

--编译 郑茵/杜明霞/石冠兰; 审校 高琦/艾茂林/张荻

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