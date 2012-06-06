澳大利亚经济增长强劲 市场调整央行降息预期

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 第一季GDP较前季成长1.3%,远高於预估的0.5%增幅
* 家庭支出和企业投资推动经济成长
* 市场调降对央行降息速度和范围的预期
* 澳元跳涨逾0.5%
路透悉尼6月6日电---澳大利亚第一季经济增长速度超过所有预估值,因家庭和企业加快支出.该数据的公布提振澳元走强,也降低了央行进一步大举降息的迫切性.
澳大利亚第一季国内生产总值(GDP)较前季成长1.3%,增幅较预估的0.5%高出一倍有余.与上年同期相比,GDP增幅达到4.3%,为四年多来最快增速.
"对於经济崩溃的传言完全是夸大其词,"澳大利亚联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe说.
"数据的的确确表明,就在最近这轮欧洲危机升温的前夕,经济成长的动力还是相当强劲的,情况并没有那麽差."
澳大利亚经济平稳度过2008-2009年全球金融危机,而没有陷入衰退,主要受助于中国等国对澳大利亚煤炭、铁矿石和其他资源的需求.采矿商领衔的企业投资第一季依然强劲,家庭亦增加支出.
受该乐观数据推动,澳元兑美元上涨0.0067美元至0.9844.银行间利率期货下滑,因市场削减对於降息幅度和速度的预期.
就在一天之前,澳大利亚央行连续第二个月降息,部分由於国内经济成长令人失望和全球经济前景更加暗淡.
"对於澳大利亚央行来说,全部都是关於前瞻性风险,而欧洲是这些风险的主要源头,"Blythe说,"不过这类数据将暗示,澳大利亚央行将不必继续大举降息,除非欧洲确实出现大问题."
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澳大利亚工党政府迫切利用这个数据,其因推动不受欢迎的财政收紧举措和碳税计划而在民调中表现不佳.
"今天的国民账户显示出经济成长极为亮丽的情况,表明经济基本面坚实,使得我们的经济表现一枝独秀,"澳大利亚国库部长斯万表示.
澳大利亚经济增长年率为4.3%,而美国为1.7%,欧盟为零增长,而英国为衰退0.1%.
至3月的12个月GDP达到1.35万亿澳元(1.32兆美元),澳大利亚2,280万人口人均实现64,026澳元.而美国人均GDP约为43,000美元.(完)
--编译 郑茵/杜明霞/石冠兰; 审校 高琦/艾茂林/张荻
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