焦点：转型中的澳洲经济既不过热也不过冷

图为一艘油轮经过悉尼歌剧院及中央商务区。 REUTERS/Daniel Munoz

路透悉尼9月1日 - 转型从来都不容易，更别说一个规模1.1万亿美元的经济体了，但澳洲看起来将挺过矿业荣景结束的冲击。

利率处于纪录低点且将在“较长时间停留在低点”，这有助于缓和矿业投资减少对经济的冲击，也助燃悉尼和墨尔本房地产业的兴旺，进而支撑了家庭一般支出。

事实上，澳洲央行周二料维持利率在2.0%的纪录低点。此后，澳洲第二季经济成长数据将于周三出炉。

由于家居行业成长强劲，Harvey Norman(HVN.AX)、JB Hi-Fi(JBH.AX)和折扣连锁店Reject Shop(TRS.AX)等家居用品商店近期纷纷公布全年获利强劲，并预计未来一年形势也将喜人。

“每周我们的交易数量都有增长，而且单笔交易的购买金额也在增多，”Reject Shop执行长Ross Sudano说。“来我们店里的顾客越来越多。”

澳元贸易加权指数近期跌至六年低位，澳元兑美元跌向0.70美元，这给出口商带来了宽慰。很多出口商一直抱怨本币强势。

矿业留下的投资缺口尚未被其他行业填补。因此，澳洲经济过去两年的年增长率降至2.5%以下，而且看来可能就维持在此水平，低于约3.1%的长期平均水平。

路透访问的分析师预计，周三公布的第二季GDP数据料显示，经济增长2.2%，远低于矿业繁荣时期的平均水平3.3%左右。

截至2015年6月的财年，矿业投资降至800亿澳元以下，低于2012/13财年时的近1,000亿澳元。此外，随着矿商进入生产阶段并削减开支，这部分投资势将进一步下降。

即便如此，澳洲仍是过去20年里没有遭遇衰退的少数几个国家之一。不过，澳洲经济现在正处在转型期，经济“增长平平”，刚刚结束的财报季能明显看出这一点。

“获利没有大起大落。派息和现金水平亦然。但要考虑过去一年澳洲经济的平淡表现，这完全可以理解，”CommSec首席分析师Craig James表示。该公司追踪排名前200家企业的业绩表现。

“这并不是说澳洲企业的财务状况明显恶化，这只是运营环境变得更加艰难。很难产生营收、获利，改善获利也变得更难。”

澳洲央行在促进宏观经济成长方面也面临类似困境，并因此在5月降息至纪录低点2.0%。

上周在该国经济和社会改革峰会上，澳洲央行总裁史蒂文斯敦促财政政策的辩论焦点放在经济成长上，而非只是使联邦预算恢复盈余。

一些人猜测，央行降息周期暂停，将观望一段时间。但若中国经济成长萎靡不振，一些评论员不排除再次降息的可能。中国是澳洲最大的出口市场。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/李爽 审校 白云/许娜/于春红)

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