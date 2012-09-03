澳洲矿商看好非洲铁矿石产量潜力

路透珀斯8月31日电---尽管受到中国需求降温影响,铁矿石价格本周跌至近三年低点,但澳洲矿商看好非洲将是铁矿石的新产地.

出席珀斯一场会议的矿业高层人士周五表示,非洲国家的铁矿石产量可能最终将媲美澳洲的主要铁矿石产区皮尔巴拉(Pilbara);全球约半数海运铁矿石供给出自皮尔巴拉.

澳洲开发商及矿商指出,中国经济成长放缓造成的铁矿石需求下滑只是一时的,而且随着中国企图分散铁矿石供应来源,尚未开发的非洲资源,将为股东资金带来更多价值.

"非洲将像过去40年必和必拓、力拓及Hancock在澳洲发迹一样崛起,"Equatorial Resources (EQX.AX)执行董事John Welborn向路透表示.Equatorial目前在刚果共和国开发两个铁矿石项目.

必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.AX)及Hancock Prospecting都是澳洲大型铁矿石产商.

由於铁矿石及煤炭等大宗商品价格大跌,加上必和必拓等矿商暂缓部分项目,引发有关澳洲资源业10年荣景凋零的疑虑.

Welborn指出,如果西非及中非地区所有筹划中的项目全部投产,到2020年时,非洲出口量可能达到澳洲目前水准--5亿吨.

但他承认,并非所有项目都有望在这段期间开发完成.在非洲的项目开发商必须克服基础建设及供电不足问题,并面对一些政治及监管障碍.

但Welborn也指出,随着澳洲成本上升,皮尔巴拉铁矿石矿藏已高度开发,非洲正逐渐变成"新皮尔巴拉".(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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