澳洲矿企Fortescue称对中国的海运铁矿石销售改善

路透10月15日 - 澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group (FMG.AX)周四称，对中国的海运铁矿石销售状况正明显改善，铁矿石价格将越来越多地受需求而非供应推动。

“当前所有人都在关注中国政府会在刺激经济方面采取何种措施，这将会决定钢铁需求、并进而决定后续的铁矿石需求，”公司执行长Nev Power在一个电话会议上表示。

Fortescue为世界第四大铁矿石商，周四稍早公布，9月份当季现货生产成本降幅超过预期，成本降至每吨16.90美元，2016财年目标为18美元。(完)