澳洲矿企Fortescue称对中国的海运铁矿石销售改善

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月15日 - 澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group (FMG.AX)周四称，对中国的海运铁矿石销售状况正明显改善，铁矿石价格将越来越多地受需求而非供应推动。
“当前所有人都在关注中国政府会在刺激经济方面采取何种措施，这将会决定钢铁需求、并进而决定后续的铁矿石需求，”公司执行长Nev Power在一个电话会议上表示。
Fortescue为世界第四大铁矿石商，周四稍早公布，9月份当季现货生产成本降幅超过预期，成本降至每吨16.90美元，2016财年目标为18美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。