焦点：采矿行业萎靡不振 不良资产买家看到商机

2015年11月17日，澳洲皮尔巴拉地区FMG旗下一处铁矿，一辆满载铁矿石的卡车在路上行驶。 REUTERS/Jim Regan

路透墨尔本/悉尼3月15日 - 在离场观望几年之后，专注于收购不良资产的基金料将登上采矿行业的中心舞台，这个行业中仅大型企业就计划通过出售资产筹资逾300亿美元。

汤森路透的数据显示，全球矿业和金属行业去年的整体交易额降至2003年以来的最低水准，身负逾1万亿(兆)美元债务的卖家集中入市出售资产，但买家却寥寥无几。

然而银行业者、基金和投资者表示，这种情况可能在2016年发生改变，由于矿产价格萎靡不振，矿企亏损，加上传统竞争较弱，专业买家开始重新考虑这一市场。

根据企业财务和重组公司FTI Consulting的粗略估计，离场观望和等待合适交易的基金规模或许高达30亿美元。

“本轮商品跌势持续越久，重组交易数量就会越多，”德勤的澳洲重组负责人David McCarthy向路透表示。

“一些交易将由现有投资者和股东进行。对于其他投资者来说，风险会太大--这也是投资不良资产的机会所在。”

全球最大的困境债务投资者橡树资本(Oaktree Capital)本月在悉尼开设办公室，该公司表示，至少部份是由于矿业界负担沉重，尤其是铁矿石，令其看到交易可能。

其他投资者则将目标放在地质已探明的现有金、铜、锌及稀有矿物项目；这些矿都暴露于经济周期和可再生能源较晚期的风险。

“我认为今年该行业的所有人都会很忙碌，”FTI Consulting高级常务董事Michael Ryan称。

“我预计将看到许多重组和削减成本工作，债转股交易，重整资产负债表类型的交易，资产出售，非重点资产剥离，以进一步巩固(面临困境矿企的)资产负债表。”

以挣扎中的澳洲铁矿石业为例，Atlas Iron (AGO.AX)的现有放款银行同意扣减该公司需偿还的贷款，换取更多股权。

但债务近20亿美元的钢铁和铁矿石集团Arrium (ARI.AX)则必须向外求援，转向黑石集团(BX.N)旗下全球信贷和另类投资部门GSO Capital Partners。

本月稍早，GSO Capital Partners承诺对Arrium提供9.27亿美元融资，以偿还债务并进行业务重整。

媒体曾经报导，美国Cerberus资本管理公司也考虑对Arrium采取行动，但仍退居观望。Cerberus并未回应电邮的置评要求。

去年11月时，全球私募股权投资集团Denham Capital买进身陷困境的Atherton Resources <ATE.AX＞，并斥资1.3亿美元援助Auctus Minerals及其矿业重整专业管理团队。Atherton Resources拥有昆士兰的锌及铜金矿藏。

“你若投资在当前价格水准还能赚到钱的公司股票，则随着市场回升，你就会赚到无限的上档空间，”Denham Capital主管Bert Koth对路透表示.

但鉴于期货市场显示，金属价格可能会在长达10年的时间内低迷不振，因此关键问题在于这些新的金融投资者能够持有矿业资产多长的时间。

“大家说我们可能已经见底，但他们不知道的是我们会在底部维持多长的时间，”FTI的Ryan指出。

矿业及金属行业购并交易概况：(tmsnrt.rs/227qBdv) (完)