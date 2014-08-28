嘉能可取得优先权 洽谈开发澳洲铝土矿项目

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透悉尼8月28日 - 嘉能可(GLEN.L)将与澳洲昆士兰州政府展开会谈，讨论开发当地庞大铝土矿资源。尽管多家矿企都曾企图发展项目，但这项资源数十年来未获得开发。
嘉能可周四表示，已获得昆士兰政府选为Aurukun铝土矿项目的优先开发商，目前将研究与州政府敲定开发协议，以及与原住民地主敲定土地使用合约。
多年来，开发这个铝土矿的提案，都因涉及原住民土地权及所有权而受阻。
加拿大铝业(Alcan)因为未能在29年时间内开发一座矿场，在2004年遭昆士兰政府取消开发权。2007年时，力拓(RIO.AX)(RIO.L)收购了加拿大铝业。
中国铝业(601600.SS)(2600.HK)在2007年签订一项开发协议，但之后因全球金融危机打击大宗商品市场，终止了这项协议。
历年来其他曾经考虑开发的知名企业包括必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、美国铝业(AA.N)及三菱商事(8058.T)。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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