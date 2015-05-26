澳洲金矿业并购活动复苏 本地矿企打头阵

路透悉尼5月26日 - 澳洲金矿商正引领一波并购活动，利用当地金价反弹的机会，抓紧能够助其快速成长的项目。

这是澳洲矿业三年前由盛转衰以来，首度出现一线生机，企业从缩紧开支的国际竞争者手中买进资产，并与澳洲本地矿商合作。

“大家都在找寻能够让自己壮大的资产。我们2015年在澳洲看到的并购交易，比过去五年还多，”伯斯Gold Road Resources Ltd(GOR.AX)主席Ian Murray对路透表示，大抵指的是矿业受关注的程度。

澳洲央行旨在打压澳元的渐进式降息，以及劳动与矿业成本下滑，也为这股热潮推波助澜。

去年澳洲黄金产量达到10年新高，2015年将进一步推升。澳洲为全球第二大黄金生产国，仅次于中国。

Evolution Mining (EVN.AX)周一以5.5亿美元收购Barrick Gold(ABX.TO)的Cowal矿场，不但增添了一座大型的低成本矿场，规模也超越Northern Star Resources(NST.AX)，成为澳洲第二大上市金矿商。

熟知过程的消息人士表示，这个矿场吸引到17个不同买家投标。

根据路透数据，今年至今，金矿业已宣布约26笔交易，价值逾17亿美元，过去两年为22亿美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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