澳洲金矿业并购活动复苏 本地矿企打头阵

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透悉尼5月26日 - 澳洲金矿商正引领一波并购活动，利用当地金价反弹的机会，抓紧能够助其快速成长的项目。
这是澳洲矿业三年前由盛转衰以来，首度出现一线生机，企业从缩紧开支的国际竞争者手中买进资产，并与澳洲本地矿商合作。
“大家都在找寻能够让自己壮大的资产。我们2015年在澳洲看到的并购交易，比过去五年还多，”伯斯Gold Road Resources Ltd(GOR.AX)主席Ian Murray对路透表示，大抵指的是矿业受关注的程度。
澳洲央行旨在打压澳元的渐进式降息，以及劳动与矿业成本下滑，也为这股热潮推波助澜。
去年澳洲黄金产量达到10年新高，2015年将进一步推升。澳洲为全球第二大黄金生产国，仅次于中国。
Evolution Mining (EVN.AX)周一以5.5亿美元收购Barrick Gold(ABX.TO)的Cowal矿场，不但增添了一座大型的低成本矿场，规模也超越Northern Star Resources(NST.AX)，成为澳洲第二大上市金矿商。
熟知过程的消息人士表示，这个矿场吸引到17个不同买家投标。
根据路透数据，今年至今，金矿业已宣布约26笔交易，价值逾17亿美元，过去两年为22亿美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。