澳大利亚下修铁矿石和煤炭营收预估

资料图片：力拓在澳洲西部矿山的运输车。

* 预计资源出口量变动不大,但收入料受价格打击

* 2012/13年铁矿石营收预估较6月时估值下降20%

路透堪培拉9月18日电---全球最大铁矿石出口国澳大利亚周二将其铁矿石营收预估下修五分之一,此为该行业正失去动能的最新迹象,因其最大客户中国的经济成长放慢,拉低了这些商品的价格.

澳大利亚资源及能源经济局(BREE)预计,当前财政年度,铁矿石营收将降至531.5亿澳元(558.3亿美元).而其6月时预估为670亿澳元,且上年为约630亿澳元.铁矿石是澳大利亚最大的单一出口商品.

"尽管这不是什麽好消息,但也绝非澳大利亚资源行业的丧钟,"澳大利亚资源部长弗古森(Martin Fergusson)在一次矿业和能源大会上说.

"大宗商品价格自去年起迭创纪录,记住这一点是有用的.尽管难说商品价格何时、或是否再度回到这些不寻常的高位,但澳大利亚资源及能源经济局预料,若国际货币基金组织(IMF)有关全球经济成长加快的预期成真,2013年部分大宗商品价格将会反弹."

拜中国对矿业资源需求持续旺盛所赐,澳大利亚的资源出口帮助该国在全球金融危机期间逃脱经济衰退的厄运.

但中国经济成长持续放缓和全球商品价格下跌,已令人担忧澳大利亚经济.矿商并警告称,不能将采矿业的持续扩张视作理所当然.

浏览矿商Fortescue的重要历程图表,请点击:(link.reuters.com/sur62t)

浏览铁矿石生产商图表,请点击:(link.reuters.com/qak39s)

**资源荣景行将终结?**

在全球矿业巨擎必和必拓(BHP.AX)搁置Olympic Dam铜铀矿的大规模扩张计划後,弗古森上月警告称澳大利亚资源荣景已经结束.不过他随後改口称商品价格已经触顶.

全球第四大铁矿石生产商Fortescue Metals Group (FMG.AX)同样收回了扩张计划,一些高成本的矿场已经开始着手关闭,还可能有更多矿场跟进.

铁矿石及煤炭价格持续低迷或将损及澳大利亚经济,并令政府在2013年6月30日前恢复预算盈余的希望落空,因资源产业收入下降将影响获利及税收.

澳大利亚资源及能源经济局预计,澳大利亚当前年度资源和能源出口总额料为1,900亿澳元,低於此前预估的2,090亿澳元.

该机构还预计,截至2013年6月30日止的2012/13年度,铁矿石出口料为5.09亿吨,基本持平於6月预估的5.10亿吨,较上年增加8%.

该局预计2012年全年铁矿石合约价格料为每吨126美元,2013年为101美元.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI一年前曾高达每吨180美元,但本月初重挫至三年低点86美元,因受中国需求下滑的影响.

根据数据提供商Steel Index,指标铁矿石价格已重回每吨100美元,受助于中国计划以1万亿元人民币(1,580亿美元)投资基础建设项目.

BREE说,冶金用的焦煤出口料将略降至1.60亿吨,先前预估为1.61亿吨.不过由於价格疲软,营收料下滑15%至260亿澳元.(完)

--编译 侯向明/肖群英/王兴亚/李婷仪;审校 张涛/张荻

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