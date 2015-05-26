澳洲铁矿石企业Fortescue称不知晓有公司向监管部门申请入股

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透墨尔本5月26日 - Fortescue Metals Group(FMG.AX)周二表示，不知晓有公司就入股事宜向澳洲监管部门提出申请之事；之前媒体报导具有中国背景企业申请收购该公司股权，促使其股价跳涨15%。
澳洲金融评论报报导称，具中国背景企业已向澳洲外资投资审核局(FIRB)提出申请，寻求向Fortescue Metals Group投资。Fortescue是澳洲第三大铁矿石厂商。
“Fortescue不知晓有第三方向FIRB提出申请，公司一直谨遵持续披露义务，”该公司在提交给澳洲股票交易所的公告中表示。
上述报导出炉后Fortescue股价触及两周新高2.495澳元；报导称该公司已与中国宝钢和中信集团(0267.HK)商讨公司资本重组事宜。
该报援引未具名知情人士称，宝钢和中信，其中一家或两家都在与Fortescue磋商后向FIRB申请推进投资事宜；相关讨论仅涉及收购部分股权或增持现有股份，而不是全部收购。
没有立即联系到宝钢和中信置评。FIRB拒绝置评。
Fortescue是在中资的协助下成立，过去一年铁矿石价格大跌55%导致该公司苦于债务管理问题，该公司的多位高管曾表示愿意出售矿脉权益。
中国方面不大可能放任Fortescue每况愈下，但中国对这种重要企业拥有更大影响力是个十分敏感议题，将受到监管部门的仔细审查。
中国湖南华菱钢铁已经是Fortescue的第二大股东，持股比例为14%；而宝钢则与Fortescue有磁铁矿合资项目。
Fortescue拒绝进一步置评，称公司对猜测不予置评。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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